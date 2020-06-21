В 3 сезоне 3 серии сериала «Чи» Эмметт и Тифф обдумывают план переезда к Джаде, которая решила открыть свое собственное дело. А в это время Ронни получает неприятное напоминание о том, что люди в окрестностях все еще помнят о его прошлых поступках.