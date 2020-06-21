В 3 сезоне 2 серии сериала «Чи» Кевину необходима помощь Джейка и Папы. Эмметт временно решает проблему с продовольствием. А в это время Джада пытается найти парня на сайте знакомств. Триг придумывает план, как стать опекуном своего брата.
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