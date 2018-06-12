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Киноафиша Сериалы Жирным шрифтом Сезоны Сезон 2 Серия 8

Жирным шрифтом 2017 8 серия 2 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Жирным шрифтом»
Армия феминисток
Сезон 2 / Серия 1 12 июня 2018
Розовые очки
Сезон 2 / Серия 2 12 июня 2018
Слово редактора
Сезон 2 / Серия 3 19 июня 2018
Боже!
Сезон 2 / Серия 4 26 июня 2018
Гордая поступь
Сезон 2 / Серия 5 3 июля 2018
Эффект домино
Сезон 2 / Серия 6 10 июля 2018
Бетси
Сезон 2 / Серия 7 17 июля 2018
План Б
Сезон 2 / Серия 8 24 июля 2018
Поездка
Сезон 2 / Серия 9 31 июля 2018
У нас всегда будет Париж
Сезон 2 / Серия 10 7 августа 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Жирным шрифтом» Клео предлагает Кэт стать лицом бренда, и та с радостью соглашается, не успев ознакомиться с политикой компании. Врач Джейн говорит ей о том, что настало время задуматься, планирует ли она заводить детей.

 

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