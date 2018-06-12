Во 2 сезоне 8 серии сериала «Жирным шрифтом» Клео предлагает Кэт стать лицом бренда, и та с радостью соглашается, не успев ознакомиться с политикой компании. Врач Джейн говорит ей о том, что настало время задуматься, планирует ли она заводить детей.
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