Во 2 сезоне 8 серии сериала «Жирным шрифтом» Клео предлагает Кэт стать лицом бренда, и та с радостью соглашается, не успев ознакомиться с политикой компании. Врач Джейн говорит ей о том, что настало время задуматься, планирует ли она заводить детей.