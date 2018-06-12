Во 2 сезоне 4 серии сериала «Жирным шрифтом» Джейн идет на свидание с молодым врачом Беном, который недавно участвовал в фотосъемке журнала. Кэт беспокоит количество девушек Адины, которые были до нее. Саттон подружилась с богатой девушкой Брук.
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