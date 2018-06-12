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Жирным шрифтом 2017 4 серия 2 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Жирным шрифтом»
Армия феминисток
Сезон 2 / Серия 1 12 июня 2018
Розовые очки
Сезон 2 / Серия 2 12 июня 2018
Слово редактора
Сезон 2 / Серия 3 19 июня 2018
Боже!
Сезон 2 / Серия 4 26 июня 2018
Гордая поступь
Сезон 2 / Серия 5 3 июля 2018
Эффект домино
Сезон 2 / Серия 6 10 июля 2018
Бетси
Сезон 2 / Серия 7 17 июля 2018
План Б
Сезон 2 / Серия 8 24 июля 2018
Поездка
Сезон 2 / Серия 9 31 июля 2018
У нас всегда будет Париж
Сезон 2 / Серия 10 7 августа 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Жирным шрифтом» Джейн идет на свидание с молодым врачом Беном, который недавно участвовал в фотосъемке журнала. Кэт беспокоит количество девушек Адины, которые были до нее. Саттон подружилась с богатой девушкой Брук.

 

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