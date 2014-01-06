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Киноафиша Сериалы Код убийства Сезоны Сезон 2 Серия 4

Код убийства 2 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Код убийства»
Кровь на их руках: Часть 1
Сезон 2 / Серия 1 6 января 2014
Кровь на их руках: Часть 2
Сезон 2 / Серия 2 13 января 2014
Контрабанда: Часть 1
Сезон 2 / Серия 3 20 января 2014
Контрабанда: Часть 2
Сезон 2 / Серия 4 27 января 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Код убийства» компаньон Милли, Джаспер, обнаружен мертвым. Подруги готовят ловушку для банды мафии, и Люси удается запомнить шифры бухгалтерии Марты. Теперь женщинам предстоит разоблачить торговцев людьми…

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