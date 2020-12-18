В 1 сезоне 7 серии сериала «Милый дом» главному герою удается спасти группу местных жителей от чудовища, которое могло бы убить всех. Тем временем запасы продуктов постепенно заканчиваются. Люди понимают, что им нужно снова рисковать своими жизнями.
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