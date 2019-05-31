В 1 сезоне 5 серии сериала «Болотная тварь» Алек сталкивается с призрачным незнакомцем, который раскрывает тайну его трансформации. Тем временем в городе продолжается расследование загадочного убийства, а Дэниел пытается уехать.
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