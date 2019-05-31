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Киноафиша Сериалы Болотная тварь Сезоны Сезон 1 Серия 5

Болотная тварь 2019 5 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 31 мая 2019
Бесконечно далеки
Сезон 1 / Серия 2 7 июня 2019
Он заговорил
Сезон 1 / Серия 3 14 июня 2019
Тьма на окраине города
Сезон 1 / Серия 4 21 июня 2019
Ехать всю ночь
Сезон 1 / Серия 5 28 июня 2019
Путь к успеху
Сезон 1 / Серия 6 5 июля 2019
Блестящая маскировка
Сезон 1 / Серия 7 12 июля 2019
Долгий путь домой
Сезон 1 / Серия 8 19 июля 2019
Урок анатомии
Сезон 1 / Серия 9 26 июля 2019
Незаконченные дела
Сезон 1 / Серия 10 2 августа 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Болотная тварь» Алек сталкивается с призрачным незнакомцем, который раскрывает тайну его трансформации. Тем временем в городе продолжается расследование загадочного убийства, а Дэниел пытается уехать.

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