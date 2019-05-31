В 1 сезоне 6 серии сериала «Болотная тварь» Сандерленд посылает на болото охотников, но справиться с монстром оказывается сложнее, чем предполагалось. Между тем Вудроу сталкивается с необратимыми последствиями своих исследований.
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