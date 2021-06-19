В 1 сезоне 4 серии сериала «Свет в твоем окне» Степан перехитрил преступников, которые следили за ним. Он скрылся на другом автомобиле. Варя проснулась утром и заметила, что дверь открыта. Она захотела выйти и столкнулась со Степаном.
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