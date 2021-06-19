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Свет в твоем окне 2021 3 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 19 июня 2021
Сезон 1 / Серия 2 19 июня 2021
Сезон 1 / Серия 3 19 июня 2021
Сезон 1 / Серия 4 19 июня 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Свет в твоем окне» Ивану снятся кошмарные сны. Его крики разбудили Алену. Тогда она начала играть ему на фортепиано. Проснувшаяся Варя случайно разбивает фарфоровую статуэтку. Диме не удается получить кредит в банке.

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