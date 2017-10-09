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Киноафиша Сериалы Супергерл Сезоны Сезон 3 Серия 12

Супергерл 2015 - 2021 12 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Супергерл»
Девушка из стали
Сезон 3 / Серия 1 9 октября 2017
Триггеры
Сезон 3 / Серия 2 16 октября 2017
Далеко от яблоньки
Сезон 3 / Серия 3 23 октября 2017
Служитель
Сезон 3 / Серия 4 30 октября 2017
Урон
Сезон 3 / Серия 5 6 ноября 2017
Мидвейл
Сезон 3 / Серия 6 13 ноября 2017
Очнись
Сезон 3 / Серия 7 20 ноября 2017
Кризис на Земле-Х. Часть 1
Сезон 3 / Серия 8 27 ноября 2017
Рэйн
Сезон 3 / Серия 9 4 декабря 2017
Легион супергероев
Сезон 3 / Серия 10 15 января 2018
Форт Розз
Сезон 3 / Серия 11 22 января 2018
Во благо
Сезон 3 / Серия 12 29 января 2018
По обе стороны
Сезон 3 / Серия 13 5 февраля 2018
Шотт в самое сердце
Сезон 3 / Серия 14 16 апреля 2018
В поисках утраченного времени
Сезон 3 / Серия 15 23 апреля 2018
Раздор
Сезон 3 / Серия 16 30 апреля 2018
Троица
Сезон 3 / Серия 17 7 мая 2018
Убежище от Бури
Сезон 3 / Серия 18 14 мая 2018
Фанатик
Сезон 3 / Серия 19 21 мая 2018
Темная сторона Луны
Сезон 3 / Серия 20 28 мая 2018
Не Канзас
Сезон 3 / Серия 21 4 июня 2018
Новая жизнь
Сезон 3 / Серия 22 11 июня 2018
Поражения и победы
Сезон 3 / Серия 23 18 июня 2018
О чем серия

В 3 сезоне 12 серии сериала «Супергерл» Морган Эдж обвиняет Лену в заговоре. Он уверен, что девушка хотела его убить. Но насколько оправданы его обвинения? Главная героиня понимает, что Лене срочно нужна ее помощь. Денверс возвращается в строй.

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