В 3 сезоне 12 серии сериала «Супергерл» Морган Эдж обвиняет Лену в заговоре. Он уверен, что девушка хотела его убить. Но насколько оправданы его обвинения? Главная героиня понимает, что Лене срочно нужна ее помощь. Денверс возвращается в строй.
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