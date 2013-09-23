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Киноафиша Сериалы Шулер Сезоны Сезон 1 Серия 2

Шулер 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 23 сентября 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 23 сентября 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 23 сентября 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 24 сентября 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 24 сентября 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 24 сентября 2013
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 25 сентября 2013
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 25 сентября 2013
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 26 сентября 2013
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 26 сентября 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Шулер» романтическая натура Костика приводит его в квартиру местной красавицы, где его ожидает неприятный сюрприз в виде возлюбленного роковой особы. От расправы Костика спасает встреча со старым родственником.

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