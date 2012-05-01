В 1 сезоне 4 серии сериала «Стрелок» боец отправляется в Минеральные Воды, где вступает в решающую схватку с террористами. Ему противостоит армия Абу Джалида, состоящая из нескольких сотен головорезов. Есть ли у Макарова шансы на успех?
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