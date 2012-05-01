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Стрелок 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Стрелок»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 1 мая 2012
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 1 мая 2012
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 1 мая 2012
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 1 мая 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Стрелок» боец отправляется в Минеральные Воды, где вступает в решающую схватку с террористами. Ему противостоит армия Абу Джалида, состоящая из нескольких сотен головорезов. Есть ли у Макарова шансы на успех?

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