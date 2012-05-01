В 1 сезоне 1 серии сериала «Стрелок» разведчик Макаров узнает о планах террориста Джалида устроить в России череду подрывов. Чтобы не допустить катастрофу, начальство отправляет солдата на Кавказ, где он объединяется со снайпером Бодровым.
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