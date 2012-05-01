В 1 сезоне 3 серии сериала «Стрелок» Макаров сталкивается с посттравматическим синдромом. Покинув госпиталь, он решает вернуться на Кавказ, чтобы довести операцию до конца и отомстить за смерть Бодрова. Но у начальства другие планы.
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