Во 2 сезоне 9 серии сериала «Стартап» признание помогает Рональду вырваться из затянувшей его бездны. В город приезжает Олег, намеренный стабилизировать финансовое положение русского клана. Ник принимает очередное рискованное решение.
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