Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Стартап Сезоны Сезон 2 Серия 10

Стартап 2016 - 2018 10 серия 2 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Стартап»
Срыв
Сезон 2 / Серия 1 28 сентября 2017
Последний писк
Сезон 2 / Серия 2 28 сентября 2017
Первые пользователи
Сезон 2 / Серия 3 28 сентября 2017
Потери
Сезон 2 / Серия 4 28 сентября 2017
Стержень
Сезон 2 / Серия 5 28 сентября 2017
Обязательства
Сезон 2 / Серия 6 28 сентября 2017
Взрывной рост
Сезон 2 / Серия 7 28 сентября 2017
Альтернативные издержки
Сезон 2 / Серия 8 28 сентября 2017
Цели и средства
Сезон 2 / Серия 9 28 сентября 2017
Индивидуальный душеприказчик
Сезон 2 / Серия 10 28 сентября 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Стартап» русский клан идет на попятную, выдвигая условия мирного соглашения. Иззи, Стелла и Ник покидают убежище, заключая новые союзы, тогда как Рональд получает от Тэм помощь, необходимую для реализации плана.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Приложение киноафиши