Во 2 сезоне 10 серии сериала «Стартап» русский клан идет на попятную, выдвигая условия мирного соглашения. Иззи, Стелла и Ник покидают убежище, заключая новые союзы, тогда как Рональд получает от Тэм помощь, необходимую для реализации плана.
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