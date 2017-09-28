Во 2 сезоне 7 серии сериала «Стартап» Аркнет начинает функционировать, но главные неприятности ждут трио еще впереди. Иззи выступает против плана Мары, Ник отправляется на крупный съезд с участием Уэса, а Рональд сталкивается с демонами из прошлого.
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