Во 2 сезоне 3 серии сериала «Стартап» состоится встреча Ника с Уэсом Чендлером, давним партнером его отца. Рональд и Иззи собирались приступить к реализации плана, связанного с Аркнет, но в последний момент получили выгодное предложение.
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