В 1 сезоне 9 серии сериала «Стартап» сделка GenCoin практически заключена. Иззи уверена, что с Алексом ее стартап ждет большое будущее, исключая из бизнеса Рональда и Ника. На следующий день он осознает, что стал жертвой обмана.