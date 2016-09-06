В 1 сезоне 9 серии сериала «Стартап» сделка GenCoin практически заключена. Иззи уверена, что с Алексом ее стартап ждет большое будущее, исключая из бизнеса Рональда и Ника. На следующий день он осознает, что стал жертвой обмана.
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