В 1 сезоне 1 серии сериала «Стартап» федеральный агент Раск выходит на след нечистого на руку предпринимателя Эндрю Талмана. Бизнесмен пытается перевести деньги через своего сына Ника, но тот не желает иметь с махинациями отца никого общего.
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