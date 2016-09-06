В 1 сезоне 8 серии сериала «Стартап» у GenCoin появляется влиятельный инвестор Алекс Белл. Отчаявшийся Фил пытается заполучить номера бизнесмена с целью шантажа, но Ник отвечает отказом. Агенты ФБР обнаруживают тело Мэдди.
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