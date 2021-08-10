Во 2 сезоне 8 серии сериала «Старгерл» в то время, как весь мир рушится, Рик сосредотачивает свое внимание на защите Соломона Гранди, ведь охотники продолжают рыскать в лесу. Тем временем Бет становится целью последнего плана Эклипсо...
Муж бросил Николь Кидман именно после этого фильма 18+: а зрители посмотрели и назвали актрису «снежной королевой»
Только этот фильм из франшизы «Чужого» фанаты готовы пересматривать каждый год: а ведь во время премьеры его растоптали
Из Гонконга в кадре только актеры: где снимали «Доспехи Бога»?
Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан
Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился
Четверть века псу под хвост: в «Ван-Пис» окончательно «забили» на важнейший сюжетный элемент — внятного финала без него не ждите
Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы
По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком
«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому
Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим
Второго «Невского» снять не вышло: новый сериал про ментов и мошенников НТВ закрыл после 10 серий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail