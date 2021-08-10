Меню
Старгерл 2020 3 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Старгерл»
Летняя школа: Глава первая
Сезон 2 / Серия 1 10 августа 2021
Летняя школа: Глава вторая
Сезон 2 / Серия 2 17 августа 2021
Летняя школа: Глава третья
Сезон 2 / Серия 3 24 августа 2021
Летняя школа: Глава четвертая
Сезон 2 / Серия 4 31 августа 2021
Летняя школа: Глава пятая
Сезон 2 / Серия 5 7 сентября 2021
Летняя школа: Глава шестая
Сезон 2 / Серия 6 14 сентября 2021
Летняя школа: Глава седьмая
Сезон 2 / Серия 7 21 сентября 2021
Летняя школа: Глава восьмая
Сезон 2 / Серия 8 28 сентября 2021
Летняя школа: Глава девятая
Сезон 2 / Серия 9 5 октября 2021
Летняя школа: Глава десятая
Сезон 2 / Серия 10 12 октября 2021
Летняя школа: Глава одиннадцатая
Сезон 2 / Серия 11 19 октября 2021
Летняя школа: Глава двенадцатая
Сезон 2 / Серия 12 26 октября 2021
Летняя школа: Глава тринадцатая
Сезон 2 / Серия 13 2 ноября 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Старгерл», познакомившись с жизнью супергероя, Майк умоляет Пэта позволить ему присоединиться к новой команде. В другом месте JSA готовятся к конфронтации с Тенью с помощью нового союзника в лице Тандерболта.

