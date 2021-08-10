Во 2 сезоне 13 серии сериала «Старгерл» приближается финал сезона. Противник главной героини раскрывает заключительную часть своего генерального плана. Тем временем Кортни и ее товарищи объединяются, чтобы уничтожить его раз и навсегда.
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?
Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»?
Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой
Сон Ки Хун, фронтмен или полицейский? Подскажет тест-гороскоп — выберите свой знак зодиака и узнайте, с кем из героев вы похожи
Бортко читал между строк: фильм «Собачье сердце» почти во всем лучше книги Булгакова — 3 причины, с которыми глупо спорить
«Посмотрела 8 серий за раз»: эту бразильскую военную драму россияне оценили на 8.3 — снял режиссер «Клона»
Дочь Беллы из «Сумерек» выросла — и мы не про того жуткого CGI-младенца: теперь она звезда Нолана и главного хоррора 2025 года
Самый странный детектив в карьере Устюгова вы видели едва ли: тут и Пугачева, и Каневский, и звезда «Лихих», и вайбы «Ментовских войн»
«Входит в мой список из 10 лучших»: свежая фэнтези-дорама от Netflix получила 8,5 баллов — особенно зайдет фанатам кулинарных реалити
Прошло 15 лет, а «Сумерки» все еще в моде — каждую осень хочется сбежать в Форкс: кинокритик объяснил, почему история Беллы на века
Бесстыдный плагиат, собравший миллиард: Тарантино возненавидел одну из лучших экранизаций Кинга — всерьез называет пародией
