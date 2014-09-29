Звездные войны: Повстанцы 2014 - 2018 7 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Звездные войны: Повстанцы»
Искра восстания
Сезон 1 / Серия 029 сентября 2014
Дроиды в беде
Сезон 1 / Серия 113 октября 2014
Полет истребителя
Сезон 1 / Серия 220 октября 2014
Восстание старых мастеров
Сезон 1 / Серия 327 октября 2014
Ломая ряды
Сезон 1 / Серия 43 ноября 2014
Из темноты
Сезон 1 / Серия 510 ноября 2014
День Империи
Сезон 1 / Серия 617 ноября 2014
Собирание сил
Сезон 1 / Серия 724 ноября 2014
Путь джедая
Сезон 1 / Серия 85 января 2015
Массив идиотов
Сезон 1 / Серия 919 января 2015
Видение надежды
Сезон 1 / Серия 102 февраля 2015
Призыв к действию
Сезон 1 / Серия 119 февраля 2015
Решимость мятежников
Сезон 1 / Серия 1223 февраля 2015
Огонь по всей Галактике
Сезон 1 / Серия 132 марта 2015
О чем cерия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» по следу космического корабля идут имперцы. Чтобы сбить инквизиторий с верного курса, Кэнан и Эзра отделяются на челноке в гиперпространстве. На базе их ждет ожесточенная схватка.
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