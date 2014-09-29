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Киноафиша Сериалы Звездные войны: Повстанцы Сезоны Сезон 1 Серия 1

Звездные войны: Повстанцы 2014 - 2018 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Звездные войны: Повстанцы»
Искра восстания
Сезон 1 / Серия 0 29 сентября 2014
Дроиды в беде
Сезон 1 / Серия 1 13 октября 2014
Полет истребителя
Сезон 1 / Серия 2 20 октября 2014
Восстание старых мастеров
Сезон 1 / Серия 3 27 октября 2014
Ломая ряды
Сезон 1 / Серия 4 3 ноября 2014
Из темноты
Сезон 1 / Серия 5 10 ноября 2014
День Империи
Сезон 1 / Серия 6 17 ноября 2014
Собирание сил
Сезон 1 / Серия 7 24 ноября 2014
Путь джедая
Сезон 1 / Серия 8 5 января 2015
Массив идиотов
Сезон 1 / Серия 9 19 января 2015
Видение надежды
Сезон 1 / Серия 10 2 февраля 2015
Призыв к действию
Сезон 1 / Серия 11 9 февраля 2015
Решимость мятежников
Сезон 1 / Серия 12 23 февраля 2015
Огонь по всей Галактике
Сезон 1 / Серия 13 2 марта 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» юноша Эзра становится полноправным членом экипажа «Призрака». Под руководством капитана Джарруса он вновь берется за кражу имперских винтовок для преступного лорда Визаго.

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