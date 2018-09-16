Во 2 сезоне сериала «Прилив» таможенника обнаруживают мертвым на рабочем месте, и поначалу полиция полагает, что он покончил с собой. Но вскоре обнаруживается связь этого происшествия с убийством в Марселе. Оливия и Том вновь оказываются втянутыми в расследование таинственного убийства, без улик, свидетелей и зацепок. Тем временем друг Тома Аббас просит сопроводить его в Марсель и помочь ему выяснить, что случилось с Самирой. Ситуацию усугубляет то, что за голову Аббаса местная банда назначила цену. Оливия снова встречает загадочного Александра Поповича, и их разговор вызывает интерес у влиятельных людей.