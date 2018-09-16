Меню
Прилив 2016 - 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Прилив
Springfloden 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Прилив»

Во 2 сезоне сериала «Прилив» таможенника обнаруживают мертвым на рабочем месте, и поначалу полиция полагает, что он покончил с собой. Но вскоре обнаруживается связь этого происшествия с убийством в Марселе. Оливия и Том вновь оказываются втянутыми в расследование таинственного убийства, без улик, свидетелей и зацепок. Тем временем друг Тома Аббас просит сопроводить его в Марсель и помочь ему выяснить, что случилось с Самирой. Ситуацию усугубляет то, что за голову Аббаса местная банда назначила цену. Оливия снова встречает загадочного Александра Поповича, и их разговор вызывает интерес у влиятельных людей.

7.7
7.5 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Прилив»

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 2 Серия 1
16 сентября 2018
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 2 Серия 2
23 сентября 2018
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 2 Серия 3
30 сентября 2018
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 2 Серия 4
7 октября 2018
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 2 Серия 5
14 октября 2018
Серия 6 Avsnitt 6
Сезон 2 Серия 6
21 октября 2018
Серия 7 Avsnitt 7
Сезон 2 Серия 7
28 октября 2018
Серия 8 Avsnitt 8
Сезон 2 Серия 8
4 ноября 2018
Серия 9 Avsnitt 9
Сезон 2 Серия 9
11 ноября 2018
Серия 10 Avsnitt 10
Сезон 2 Серия 10
18 ноября 2018
