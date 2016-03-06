Меню
Прилив 2016 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прилив
Springfloden 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прилив»

В 1 сезоне сериала «Прилив» в 1987 году на шведском острове Нордкостер происходит жестокое убийство беременной женщины. Еще живую, ее закапывают в песок перед приливом, и с приходом воды она захлебывается насмерть. Свидетелем трагедии становится девятилетний ребенок. Он сотрудничает с полицией и отвечает на все вопросы, но слов мальчика оказывается мало для выставления обвинения. Вскоре ведущий дело инспектор Том Стилтон опускает руки, вынужденный закрыть расследование как безнадежное. Но 24 года спустя студентка полицейской академии Оливия Реннинг вновь возвращается к этому делу.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Прилив»

Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2016
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2016
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2016
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2016
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 1 Серия 5
10 апреля 2016
Серия 6 Avsnitt 6
Сезон 1 Серия 6
17 апреля 2016
Серия 7 Avsnitt 7
Сезон 1 Серия 7
24 апреля 2016
Серия 8 Avsnitt 8
Сезон 1 Серия 8
1 мая 2016
Серия 9 Avsnitt 9
Сезон 1 Серия 9
8 мая 2016
Серия 10 Avsnitt 10
Сезон 1 Серия 10
15 мая 2016
