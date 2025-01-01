Меню
Постер сериала Прилив
Киноафиша Сериалы Прилив Сезоны

Прилив, список сезонов

Springfloden 18+
Год выпуска 2016
Страна Швеция/Бельгия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал SVT1

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Прилив»
Прилив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 6 марта 2016 - 15 мая 2016
 
Прилив - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 16 сентября 2018 - 18 ноября 2018
 
