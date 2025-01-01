Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Прилив, список сезонов
Springfloden
18+
Год выпуска
2016
Страна
Швеция/Бельгия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
SVT1
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Прилив»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
6 марта 2016 - 15 мая 2016
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
16 сентября 2018 - 18 ноября 2018
