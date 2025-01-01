Меню
Человек-паук
Сезоны
Человек-паук, список сезонов
Spider-Man
Год выпуска
1994
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Fox
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
10
голосов
8.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Человек-паук»
Сезон 1
13 эпизодов
19 ноября 1994 - 11 июня 1995
Neogenic Nightmare
14 эпизодов
9 сентября 1995 - 24 февраля 1996
The Sins of the Fathers
14 эпизодов
27 апреля 1996 - 23 ноября 1996
Partners in Danger
11 эпизодов
1 февраля 1997 - 2 августа 1997
Сезон 5
13 эпизодов
12 сентября 1997 - 31 января 1998
