Постер сериала Человек-паук
Киноафиша Сериалы Человек-паук Сезоны

Человек-паук, список сезонов

Spider-Man
Год выпуска 1994
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 10 голосов
8.4 IMDb
Список сезонов сериала «Человек-паук»
Сезон 1
13 эпизодов 19 ноября 1994 - 11 июня 1995
 
Neogenic Nightmare
14 эпизодов 9 сентября 1995 - 24 февраля 1996
 
The Sins of the Fathers
14 эпизодов 27 апреля 1996 - 23 ноября 1996
 
Partners in Danger
11 эпизодов 1 февраля 1997 - 2 августа 1997
 
Сезон 5
13 эпизодов 12 сентября 1997 - 31 января 1998
 
