TombstoneСпустись сюда и сразись как настоящий мужчина!
Spider-ManНе думаю, что смогу убедить тебя подняться сюда и сразиться как паук.
Spider-Man[говоря о бомбе, прикреплённой к его запястью] Нет, нет, забери это обратно. Это не сочетается с цветом моего костюма.
Spider-ManТактике ты не учился, да?
WolverineЭй, даже не могу написать это слово.
Spider-Man[в ходе своего первого столкновения с Камнем] Теперь я понимаю, почему его так зовут. Я чувствую, будто только что получил по голове плитой гранита.
Spider-Man[времена, когда он ещё не использовал свои способности для борьбы с преступностью] Всё, что меня волновало, это заботиться о себе. О себе.
Spider-Man[после того, как доктор Мария Кроуфорд рассказала Человеку-пауку историю о том, как её возлюбленный Сергей стал безумным охотником Кравеном] Слушай, Док, мне тебя жаль. Но я обычно не занимаюсь семейными разборками.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дориан Хэрвуд
Dorian Harewood
Кристофер Дэниэл Барнс
Christopher Daniel Barnes
Кэл Додд
Cal Dodd
