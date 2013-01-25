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Киноафиша Сериалы Спартак: Кровь и песок Сезоны Сезон 3 Серия 8

Спартак: Кровь и песок 3 сезон 8 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Спартак: Кровь и песок»
Враги Рима
Сезон 3 / Серия 1 25 января 2013
Волки у ворот
Сезон 3 / Серия 2 1 февраля 2013
Люди чести
Сезон 3 / Серия 3 8 февраля 2013
Децимация
Сезон 3 / Серия 4 22 февраля 2013
Братья по крови
Сезон 3 / Серия 5 1 марта 2013
Трофеи войны
Сезон 3 / Серия 6 8 марта 2013
Смерть неизбежна
Сезон 3 / Серия 7 15 марта 2013
Разные пути
Сезон 3 / Серия 8 22 марта 2013
Мёртвые и умирающие
Сезон 3 / Серия 9 5 апреля 2013
Победа
Сезон 3 / Серия 10 12 апреля 2013
О чем cерия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Спартак: Кровь и песок» погоня продолжается. Фракиец и его последователи вынуждены сражаться с римлянами по несколько раз в день, лишаясь последних сил. Красс сталкивается с Метеллом, недовольным очередным провалом армии.

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