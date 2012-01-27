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Киноафиша Сериалы Спартак: Кровь и песок Сезоны Сезон 2 Серия 5

Спартак: Кровь и песок 2 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Спартак: Кровь и песок»
Беглый
Сезон 2 / Серия 1 27 января 2012
Место в этом мире
Сезон 2 / Серия 2 3 февраля 2012
Высшее благо
Сезон 2 / Серия 3 10 февраля 2012
Пустые руки
Сезон 2 / Серия 4 17 февраля 2012
Вольный
Сезон 2 / Серия 5 24 февраля 2012
Избранный путь
Сезон 2 / Серия 6 2 марта 2012
Клятва
Сезон 2 / Серия 7 9 марта 2012
Баланс
Сезон 2 / Серия 8 16 марта 2012
Чудовища
Сезон 2 / Серия 9 23 марта 2012
Гнев Богов
Сезон 2 / Серия 10 30 марта 2012
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Спартак: Кровь и песок» Крикс попадает в плен к римлянам. Несмотря на былые разногласия, Спартак разрабатывает хитроумный план по освобождению галла. Легендарный гладиатор Ганник из дома Батиата усложняет дело.

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