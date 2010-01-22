В 1 сезоне 1 серии сериала «Спартак: Кровь и песок» римляне и фракийцы вступают в союз для совместной борьбы с гетами. Прежде чем отправиться на поле боя, Спартак узнает о пророческом сне своей жены Суры, в котором рассказывается о Красном змее.