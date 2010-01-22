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Киноафиша Сериалы Спартак: Кровь и песок Сезоны Сезон 1 Серия 12

Спартак: Кровь и песок 1 сезон 12 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Спартак: Кровь и песок»
Красный змей
Сезон 1 / Серия 1 22 января 2010
Клятва гладиаторов
Сезон 1 / Серия 2 29 января 2010
Легенды
Сезон 1 / Серия 3 5 февраля 2010
Зверь в яме
Сезон 1 / Серия 4 12 февраля 2010
Теневые игры
Сезон 1 / Серия 5 19 февраля 2010
Щекотливые дела
Сезон 1 / Серия 6 26 февраля 2010
Великие и печальные события
Сезон 1 / Серия 7 5 марта 2010
Клеймо братства
Сезон 1 / Серия 8 12 марта 2010
Шлюха
Сезон 1 / Серия 9 19 марта 2010
Праздничные подарки
Сезон 1 / Серия 10 26 марта 2010
Старые раны
Сезон 1 / Серия 11 2 апреля 2010
Разоблачения
Сезон 1 / Серия 12 9 апреля 2010
Убей их всех
Сезон 1 / Серия 13 16 апреля 2010
О чем cерия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Спартак: Кровь и песок» ожидается прибытие Гая Глабра. Батиат намерен получить его покровительство, в то время как Спартак продолжает думать только о мести. Мира безуспешно пытается отговорить гладиатора от этой задумки.

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