В 1 сезоне 12 серии сериала «Спартак: Кровь и песок» ожидается прибытие Гая Глабра. Батиат намерен получить его покровительство, в то время как Спартак продолжает думать только о мести. Мира безуспешно пытается отговорить гладиатора от этой задумки.