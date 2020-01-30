Во 2 сезоне 5 серии сериала «Содержанки» Лена просыпается в постели Макса. Люда предлагает Игорю не мешать друг другу жить после смерти ее отца. В то же время Оля продолжает расследовать смерть Алисы и раскапывать тайны Глеба по заказу Игоря.