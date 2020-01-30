Во 2 сезоне 3 серии сериала «Содержанки» Даша пытается наладить отношения с Еленой, чтобы заручиться ее поддержкой в новом проекте. Людмила снова начинает крутить роман с Кириллом, а Ульяна соглашается на фотосессию от Ольги.