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Тайны Смолвиля 2001 - 2011 10 серия 10 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 10 сезона «Тайны Смолвиля»
Лазарь
Сезон 10 / Серия 1 24 сентября 2010
Щит
Сезон 10 / Серия 2 1 октября 2010
Супергёрл
Сезон 10 / Серия 3 8 октября 2010
Встреча выпускников
Сезон 10 / Серия 4 15 октября 2010
Исида
Сезон 10 / Серия 5 22 октября 2010
Урожая
Сезон 10 / Серия 6 29 октября 2010
Засада
Сезон 10 / Серия 7 5 ноября 2010
Брошенный
Сезон 10 / Серия 8 12 ноября 2010
Патриот
Сезон 10 / Серия 9 19 ноября 2010
Лютор
Сезон 10 / Серия 10 3 декабря 2010
Икар
Сезон 10 / Серия 11 10 декабря 2010
Параллельная реальность
Сезон 10 / Серия 12 4 февраля 2011
Маяк
Сезон 10 / Серия 13 11 февраля 2011
Маскарад
Сезон 10 / Серия 14 18 февраля 2011
Фортуна
Сезон 10 / Серия 15 25 февраля 2011
Отпрыск
Сезон 10 / Серия 16 4 марта 2011
Кент
Сезон 10 / Серия 17 15 апреля 2011
Бустэр
Сезон 10 / Серия 18 22 апреля 2011
Доминион
Сезон 10 / Серия 19 29 апреля 2011
Пророчество
Сезон 10 / Серия 20 6 мая 2011
Финал (1)
Сезон 10 / Серия 21 13 мая 2011
Финал (2)
Сезон 10 / Серия 22 13 мая 2011
О чем cерия

В 10 сезоне 10 серии сериала «Тайны Смолвиля» главный герой волею случая находит загадочную шкатулку с древним криптонианским артефактом. В итоге он попадает в параллельную вселенную, где маленького Кал-Эла находит бизнесмен Лайонел Лютор...

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