В 10 сезоне 10 серии сериала «Тайны Смолвиля» главный герой волею случая находит загадочную шкатулку с древним криптонианским артефактом. В итоге он попадает в параллельную вселенную, где маленького Кал-Эла находит бизнесмен Лайонел Лютор...
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