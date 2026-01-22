От ненависти до «тут всё правда» — один шаг: реальные врачи поначалу презирали «Склифосовского» – почему теперь смотрят даже в больницах?

Оповещения от Киноафиши
22 января 2026 14:15
Сериал все-таки смог растопить сердца скептиков в халатах.

Пока миллионы зрителей по всей России ждут 13-й сезон «Склифосовского», мы решили изучить мнения тех, для кого сериал с Максимом Авериным, в первую очередь, не развлечение, а отражение их профессиональной среды. Отношение реальных медиков к проекту прошло настоящую эволюцию – от жесткого неприятия до признания и даже уважения.

Первый шок: «Мы не имеем к этому никакого отношения!»

Когда сериал только стартовал в 2012 году, реакция врачей НИИ им. Склифосовского была резко отрицательной. Руководство возмущалось незаконным использованием бренда, а пресс-служба института заявляла:

«Мы не имеем к этому фильму и к его названию никакого отношения».

Опытные хирурги, такие как доктор медицинских наук Игорь Шарипов, критиковали искаженно-карикатурное изображение работы:

«Хирурги, даже оперируя тяжелобольных, заняты своими личными разговорами. Это бьет по репутации Института».

От карикатуры к типажам

Со временем тон критики стал меняться. Медики начали замечать не только ошибки, но и узнаваемые черты. Врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов отмечал

«Многие вещи здесь похожи на реально существующие медицинские условия и на реальные типажи».

Особенно медики оценили образ главврача в исполнении Елены Яковлевой – руководителя, который «дерет своих, но, если надо защищать – встает стеной». Персонаж получился более чем правдоподобным.

«Абсолютно все правда, у нас именно так»

К более поздним сезонам многие врачи и медсестры стали не только признавать сериал, но и считать его достаточно достоверным в плане атмосферы и человеческих отношений. Актриса Анна Якунина делилась:

«Я столкнулась с медсестрой и говорю: послушайте, скажите, это правда? Она говорит: абсолютно все правда, у нас именно так».

Впрочем, создатели сериала всегда подчеркивали, что это художественное произведение, а не документалистика, а Максим Аверин твердил, что «Склифосовский» снят для обычных зрителей, но работа консультантов и внимание к деталям постепенно сделали свое дело.

Если первые сезоны врачи смотрели, морщась от ошибок, то сейчас многие признают: да, есть преувеличения или нестыковки, но хватает и реализма, а значит сериал, как минимум, достойный.

Фото: Кадр из сериала «Склифосовский»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
