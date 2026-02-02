Оповещения от Киноафиши
Все смотрят «Склифосовский», но вы могли пропустить другой топовый российский сериал: любовь круче Брагина и Нарочинской

2 февраля 2026 17:38
Проекту более 10 лет.

Сериалы о буднях врачей пользуются в России особой популярностью, в том числе «Склифосовский». Однако более 10 лет назад многие зрители не отрываясь смотрели другой проект. В нем врачебные истории органично переплетались с любовными драмами. Мы говорим о сериале «Практика».

О чем проект

В жизни врача Евгении Ковалевой все стабильно. Есть любимая работа и супруг, который во всем ее поддерживает. Однако в один прекрасный день все меняется. В провинциальную больницу из Москвы переводят нового заведующего Илью Соколова. Между ними начинается конфликт, который неожиданно перерастает в красивую и сложную историю любви.

Все смотрят «Склифосовский», но вы могли пропустить другой топовый российский сериал: любовь круче Брагина и Нарочинской

Почему стоит посмотреть сериал

У проекта довольно высокий рейтинг на «Кинопоиске» — 7.4. У этого сериала очень интересные любовные линии. Во-первых, это четырехугольник, в который затянуты сама Евгения с супругом, Илья и возлюбленная мужа Жени Галина. Также зрители с большим удовольствие наблюдали за взаимоотношениями Жени и Ильи, ведь между ними значительная разница в возрасте.

Отзывы зрителей также порадовали:

«Не люблю сериалы, но этот посмотрела от и до, а потом пересмотрела онлайн»

«Пожалуй, лучший медицинский сериал!»

«Это не практика, а титанический труд»

Фото: Кадр из сериала «Склифосовский», кадр из сериала «Практика»
Камилла Булгакова
