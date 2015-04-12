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Киноафиша Сериалы Силиконовая долина Сезоны Сезон 2 Серия 6

Силиконовая долина 2014 - 2019 6 серия 2 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Силиконовая долина»
Перестановка на Сэнд Хилл
Сезон 2 / Серия 1 12 апреля 2015
Провальная девальвация
Сезон 2 / Серия 2 19 апреля 2015
Фальшивые деньги
Сезон 2 / Серия 3 26 апреля 2015
Леди
Сезон 2 / Серия 4 3 мая 2015
Место на сервере
Сезон 2 / Серия 5 10 мая 2015
Убийство
Сезон 2 / Серия 6 17 мая 2015
Только для взрослых
Сезон 2 / Серия 7 24 мая 2015
Герой и злодей
Сезон 2 / Серия 8 31 мая 2015
Обязательный арбитраж
Сезон 2 / Серия 9 7 июня 2015
Три дня Кондора
Сезон 2 / Серия 10 14 июня 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Силиконовая долина» Hooli выпускает Nucleus, продукт ожидает громкий провал. В это время Ричард и его коллеги решают воспользоваться ситуацией, чтобы показать миру свои достижения. Они заключают соглашение с Homicide.

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