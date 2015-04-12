Во 2 сезоне 5 серии сериала «Силиконовая долина» Ричард ночью сильно потеет. Это результат стрессовых состояний. Существует даже опасность недержания мочи. Он хочет снять офисное помещение для того, чтобы работа и дом были разделены.
Related video
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Авторизация по e-mail