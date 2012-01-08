Во 2 сезоне 5 серии сериала «Бесстыжие» Фиона поддается на уговоры подруги и посещает роскошную свадьбу незнакомцев со взрослым состоятельным мужчиной, проявляющим к ней интерес. Шейла узнает правду о том, что произошло между Карен и Фрэнком.
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