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Киноафиша Сериалы Сумеречные охотники Сезоны Сезон 1 Серия 8

Сумеречные охотники 2016 - 2019 8 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Сумеречные охотники»
Чаша смерти
Сезон 1 / Серия 1 12 января 2016
Легок спуск в ад
Сезон 1 / Серия 2 19 января 2016
Вечеринка мертвеца
Сезон 1 / Серия 3 26 января 2016
Возрождение преисподней
Сезон 1 / Серия 4 2 февраля 2016
Вперед за Му Шу
Сезон 1 / Серия 5 9 февраля 2016
О людях и ангелах
Сезон 1 / Серия 6 16 февраля 2016
Старший Аркан
Сезон 1 / Серия 7 23 февраля 2016
Кровная вражда
Сезон 1 / Серия 8 1 марта 2016
Восстание
Сезон 1 / Серия 9 8 марта 2016
Перевернутый мир
Сезон 1 / Серия 10 15 марта 2016
Зов крови
Сезон 1 / Серия 11 22 марта 2016
Малек
Сезон 1 / Серия 12 29 марта 2016
Утренняя звезда
Сезон 1 / Серия 13 5 апреля 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Сумеречные охотники» в институт отправляется инспекция, которая намерена остановить планы Клэри и ее друзей. В итоге становится понятно, что Лайтвудам не снести головы. Сама Клэри идет на совершенно неожиданный поступок.

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