Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сумеречные охотники Сезоны Сезон 1 Серия 2

Сумеречные охотники 2016 - 2019 2 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Сумеречные охотники»
Чаша смерти
Сезон 1 / Серия 1 12 января 2016
Легок спуск в ад
Сезон 1 / Серия 2 19 января 2016
Вечеринка мертвеца
Сезон 1 / Серия 3 26 января 2016
Возрождение преисподней
Сезон 1 / Серия 4 2 февраля 2016
Вперед за Му Шу
Сезон 1 / Серия 5 9 февраля 2016
О людях и ангелах
Сезон 1 / Серия 6 16 февраля 2016
Старший Аркан
Сезон 1 / Серия 7 23 февраля 2016
Кровная вражда
Сезон 1 / Серия 8 1 марта 2016
Восстание
Сезон 1 / Серия 9 8 марта 2016
Перевернутый мир
Сезон 1 / Серия 10 15 марта 2016
Зов крови
Сезон 1 / Серия 11 22 марта 2016
Малек
Сезон 1 / Серия 12 29 марта 2016
Утренняя звезда
Сезон 1 / Серия 13 5 апреля 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Сумеречные охотники» команда активно разыскивает чашу смерти, способную спасти мать Клэри. Сама девушка никак не может выудить из сознания драгоценные воспоминания, которые могут помочь ей спасти близкого человека.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Шала бандиттер 1 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер 9 комментариев
Прыгучая братва
Прыгучая братва 2 комментария
Related video
Добронравов и Кравченко под угрозой: герои «Сватов» умирают один за другим
Осталось три удачных дня, чтобы родить богатыря: когда лучше всего зачать ребенка в августе 2023
В СССР врали о пользе этого летнего напитка: он опасен для всех
Без изъянов: женщины с этими именами идеальны во всем
Ванга знала, как никогда не нуждаться в деньгах: есть всего одно правило
Анкудинова всю жизнь сторонилась родной матери: увидев, сразу поймете причину
Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Сразу 4 знака зодиака с 1 сентября ждет белая полоса: может, и ваш в списке?
Тест: насколько вы сообразительны?
В СССР все думали, что Кикабидзе — бабник, а оказалось — однолюб: увидев фото жены, все поймете
Звезду «Маленькой Веры» спасают врачи: на теле 86-летнего Назарова живого места нет
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше