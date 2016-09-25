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Киноафиша Сериалы Тайны и ложь Сезоны Сезон 2 Серия 9

Тайны и ложь 2015 - 2016 9 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Тайны и ложь»
Падение
Сезон 2 / Серия 1 25 сентября 2016
Муж
Сезон 2 / Серия 2 2 октября 2016
Лжец
Сезон 2 / Серия 3 16 октября 2016
Детектив
Сезон 2 / Серия 4 23 октября 2016
Дочь
Сезон 2 / Серия 5 30 октября 2016
Родитель
Сезон 2 / Серия 6 6 ноября 2016
Заявление
Сезон 2 / Серия 7 13 ноября 2016
Ракетка
Сезон 2 / Серия 8 27 ноября 2016
Брат
Сезон 2 / Серия 9 4 декабря 2016
Правда
Сезон 2 / Серия 10 4 декабря 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Тайны и ложь» Эрик и Дэнни узнают то, что Джон долгое время хранил от всех в секрете. Патрик ломается под колоссальным давлением, которое было на него оказано. Расследование приближается к своему завершению.

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