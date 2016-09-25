Во 2 сезоне 9 серии сериала «Тайны и ложь» Эрик и Дэнни узнают то, что Джон долгое время хранил от всех в секрете. Патрик ломается под колоссальным давлением, которое было на него оказано. Расследование приближается к своему завершению.
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