Во 2 сезоне 3 серии сериала «Тайны и ложь» Эрик хочет отыскать помощника Кейт – Лиама Коннорса. Вскоре он обнаруживает, что этот человек является вовсе не тем, за кого себя выдавал. Тем временем кто-то из прошлого Эрика начинает угрожать ему.
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