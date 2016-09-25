Во 2 сезоне 4 серии сериала «Тайны и ложь» Эрик заручается поддержкой находчивого и ловкого Дэнни. Вместе им наконец удается выйти на след Лиама, который способен пролить свет на личные дела Кейт. Из-за него Нил попадает под подозрение в убийстве.
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