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Киноафиша Сериалы Тайны и ложь Сезоны Сезон 2 Серия 4

Тайны и ложь 2015 - 2016 4 серия 2 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Тайны и ложь»
Падение
Сезон 2 / Серия 1 25 сентября 2016
Муж
Сезон 2 / Серия 2 2 октября 2016
Лжец
Сезон 2 / Серия 3 16 октября 2016
Детектив
Сезон 2 / Серия 4 23 октября 2016
Дочь
Сезон 2 / Серия 5 30 октября 2016
Родитель
Сезон 2 / Серия 6 6 ноября 2016
Заявление
Сезон 2 / Серия 7 13 ноября 2016
Ракетка
Сезон 2 / Серия 8 27 ноября 2016
Брат
Сезон 2 / Серия 9 4 декабря 2016
Правда
Сезон 2 / Серия 10 4 декабря 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Тайны и ложь» Эрик заручается поддержкой находчивого и ловкого Дэнни. Вместе им наконец удается выйти на след Лиама, который способен пролить свет на личные дела Кейт. Из-за него Нил попадает под подозрение в убийстве.

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