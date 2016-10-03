В 3 сезоне 18 серии сериала «Скорпион» виртуальный механик-визави Хэппи неожиданно пропадает из чата. Хэппи хочет узнать, что произошло, и отправляется в Ланкастер. Она находит механика, которым оказывается девушка с полным отсутствием иммунитета.
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